شؤون فلسطينية

الصحة تُغلق مخبزاً في الخليل

الصحة تُغلق مخبزاً في الخليل
رام الله - دنيا الوطن 
أغلقت مديرية صحّة الخليل، اليوم، مخبزاً في مدينة الخليل، لانعدام الشروط الصحيّة والبيئيّة اللازمة فيه.

وقد قامت طواقم صحّة البيئة في المديرية بالتعاون مع الضابطة الجمركية، بإجراء جولة تفتيشيّة على المخبز؛ لتفقد كافة الشروط الصحيّة والبيئية بداخله، حيث جرى إغلاقه، وإتلاف المواد الغذائية منتهيّة الصلاحية التي بداخله، وتم تحويل ملف الإغلاق لنيابة الجرائم الاقتصادية.

وقد جرى سابقاً إيقاف المخبز عن العمل لحين تصويب أوضاعه، إلا أنه لم يلتزم بتطبيقها، إلى أن جرى إغلاقه اليوم.

وتقوم طواقم صحّة البيئة في وزارة الصحّة الفلسطينية بتفقّد كافة المنشآت الغذائية؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق شروط السلامة الغذائية والبيئيّة، بهدف تقديم الغذاء الصحي للمواطنين.

وتهيب الوزارة بأصحاب جميع المنشآت الغذائية الالتزام بالتراخيص اللازمة للعمل، وبالشروط الصحيّة والبيئّة، حتى يحصل المواطن على أفضل غذاء في بيئة صحيّة مُثلى.

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