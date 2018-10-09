الاحتلال يخطر بوقف العمل في بناء منزلين ببلدة بيت عوا

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في بناء منزلين، ببلدة بيت عوا جنوب غرب محافظة الخليل.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال يرافقها ما يسمى ضباط "الإدارة المدنية"، اقتحموا منطقة "اسعيدة" جنوب غرب البلدة، وأخطروا المواطنين شادي سليمان محمد السويطي، ورامي سلامة السويطي، بوقف العمل والبناء في منزليهما.





وتتعرض بلدتا بيت عوا ويطا في محافظة الخليل، منذ فترة لهجمة عنيفة من قبل سلطات الاحتلال، تمثلت بسلب أراض، وتوزيع إخطارات بشكل متكرر بوقف البناء.





رام الله - دنيا الوطن