الشرطة تُعلن عن موعد الامتحان النظري للمقبولين في قسم (DNA)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة اليوم عن أسماء المقبولين لتقديم الامتحان النظري لقسم (DNA) في المختبر الجنائي، والذي سيعقد في كلية فلسطين للعلوم الشرطية- أريحا، وذلك يوم الخميس الوافق 18/10/2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.