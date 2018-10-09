شؤون فلسطينية

الشرطة تُعلن عن موعد الامتحان النظري للمقبولين في قسم (DNA)

الشرطة تُعلن عن موعد الامتحان النظري للمقبولين في قسم (DNA)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة اليوم عن أسماء المقبولين لتقديم الامتحان النظري لقسم (DNA) في المختبر الجنائي، والذي سيعقد في كلية فلسطين للعلوم الشرطية- أريحا، وذلك يوم الخميس الوافق 18/10/2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً. 


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