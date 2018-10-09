طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأربعاء.وأشارت داخلية غزة، إلى أن الحافلات المراد سفرها هي: المتبقي من الحافلة الثالثة من كشف (10/4)، والحافلة الرابعة، إضافة للحافلة الخامسة حتى الرقم (50).ودعت المواطنون للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، وطلبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.