رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، سيُجري قريباً، جولة زيارات تشمل تل أبيب، والأردن، ورام الله.وأفاد موقع (واللا)، بأن كامل، سيُجري خلال جولته هذه، سلسلة مباحثات، حول التهدئة بين إسرائيل وحماس، والمصالحة الفلسطينية الداخلية.وقال الموقع: إن كامل، سيلتقي خلال جولته، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، برام الله، لمناقشة هذه الملفات.