الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) والتي طالت إحدى السيدات في الخليل.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة، والتي مفادها قيام مجهول بتهديدها والتشهير بها ونشر صورها ومعلوماتها الشخصية على موقع (فيسبوك)، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الصور والمعلومات الشخصية للمشتكية بحوزته.وأكد البيان، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.