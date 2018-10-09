عاجل

  • عواد: لا نتلقى اية إيرادات من غزة وفاتورة العلاج الخارجي بلغت 360مليون العام الماضي

شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم

الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم، ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة وبناشر مركبات، وقبضت على شخص مشتبه به في طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المباحث العامة، تلقت شكوى من مواطن من بلدة قفين في طولكرم، حول قيام مجهولين بحرق محله، وقدرت الخسائر بـ 100 ألف شيكل في بلدة قفين بطولكرم.

وأضاف البيان، أنه بعد البحث التحري ومعاينة المكان، تم استدعاء شخص مشتبه به، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

أخبار ذات صلة

مجدلاني يلتقي سفير مصر ويبحثان آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يلتقي سفير مصر ويبحثان آخر المستجدات السياسية

الحمد الله يُقرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات قضية عقار القدس

الحمد الله يُقرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات قضية عقار القدس

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

مجلس الوزراء: إجراءات حماس بغزة أثقلت كاهل المواطنين ويجب أن تنتهي

مجلس الوزراء: إجراءات حماس بغزة أثقلت كاهل المواطنين ويجب أن تنتهي

الخارجية: الصمت الدولي على تعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت الدولي على تعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين جريمة بحد ذاتها

بتمويل قطري.. بدء ضخ كميات من الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

بتمويل قطري.. بدء ضخ كميات من الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

&#34;دنيا الوطن&#34; تكشف تفاصيل وتطورات تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل وتطورات تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

الخارجية: الصمت الدولي على تعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت الدولي على تعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين جريمة بحد ذاتها

الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم

الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم

22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

التربية والتعليم تُطلق دروساً مصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد

التربية والتعليم تُطلق دروساً مصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد

جامعة النجاح تستضيف الدكتور هاني خوري من جامعة ميرسور الأمريكية

جامعة النجاح تستضيف الدكتور هاني خوري من جامعة ميرسور الأمريكية

مشعشع: ما تبقى من عجز الوكالة يُقدر بـ 64 مليون دولار

مشعشع: ما تبقى من عجز الوكالة يُقدر بـ 64 مليون دولار

الحساينة: إنجاز مشاريع طرق بقيمة 189 مليون شيكل بالسنوات الأربع الأخيرة

الحساينة: إنجاز مشاريع طرق بقيمة 189 مليون شيكل بالسنوات الأربع الأخيرة

منوعات

فيديو.. تريللر &#34;Mortal Engines&#34; يحقق 3 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

فيديو.. تريللر "Mortal Engines" يحقق 3 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

فيديو: نانسي عجرم تشعل الأجواء بوصلة رقص على اغنية لـ&#34;هيفاء وهبي&#34;

فيديو: نانسي عجرم تشعل الأجواء بوصلة رقص على اغنية لـ"هيفاء وهبي"

فيديو: &#34;كلهم بيقولوا كدا فى الأول&#34;..أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد النفى زواج

فيديو: "كلهم بيقولوا كدا فى الأول"..أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد النفى زواج

شيرين تتصدر &#34;تويتر&#34; بعد إعلانها هذا الخبر

شيرين تتصدر "تويتر" بعد إعلانها هذا الخبر

شاهد: &#34;ريهام حجاج&#34; تثير الجدل بإطلالتها المثيرة والجريئة

شاهد: "ريهام حجاج" تثير الجدل بإطلالتها المثيرة والجريئة

شاهد: نجوم سوريا ينعون دينا هارون بكلمات من القلب

شاهد: نجوم سوريا ينعون دينا هارون بكلمات من القلب

الفيديو الأول من حفل زفاف محمد دياب ومذيعة مصرية العائلي

الفيديو الأول من حفل زفاف محمد دياب ومذيعة مصرية العائلي

شاهد ما حدث لـ&#34;هيفا وهبي&#34; عندما أرادت التباهي بـ&#34;تضاريس&#34; جسدها في لايف

شاهد ما حدث لـ"هيفا وهبي" عندما أرادت التباهي بـ"تضاريس" جسدها في لايف

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء &#34;حساس&#34; من جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء "حساس" من جسدها

عربي

رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول

(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول

مصدر عسكري: روسيا زودت النظام السوري بصواريخ (إس-300) مجاناً

مصدر عسكري: روسيا زودت النظام السوري بصواريخ (إس-300) مجاناً

السفير السعودي في واشنطن: التقارير حول اختفاء وقتل خاشقجي &#34;زائفة&#34;

السفير السعودي في واشنطن: التقارير حول اختفاء وقتل خاشقجي "زائفة"