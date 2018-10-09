الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم

كشفت الشرطة اليوم، ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة وبناشر مركبات، وقبضت على شخص مشتبه به في طولكرم.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المباحث العامة، تلقت شكوى من مواطن من بلدة قفين في طولكرم، حول قيام مجهولين بحرق محله، وقدرت الخسائر بـ 100 ألف شيكل في بلدة قفين بطولكرم.





وأضاف البيان، أنه بعد البحث التحري ومعاينة المكان، تم استدعاء شخص مشتبه به، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن