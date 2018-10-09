22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لدفعة من أهالي أسرى قطاع غزة، بزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)، وذلك عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.





وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، بتوجه 22 من أهالي أسرى القطاع- بينهم 8 أطفال- لزيارة 12 أسيرًا فلسطينيًا بسجن (إيشل)، بتنسيق من اللجنة الدولية.





وتتزامن زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة الغربية، والقدس المحتلتين، وقطاع غزة، أمام مقرات الصليب الأحمر؛ للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.





ويقبع في سجون الاحتلال نحو سبعة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 350 أسيرًا من غزة، واستشهد 212 أسيرًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.

رام الله - دنيا الوطن