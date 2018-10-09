عاجل

  • عواد: لا نتلقى اية إيرادات من غزة وفاتورة العلاج الخارجي بلغت 360مليون العام الماضي

شؤون فلسطينية

التربية والتعليم تُطلق دروساً مصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد

التربية والتعليم تُطلق دروساً مصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أنها ستُطلق قريباً دروساً تعليمية مصورة (صوت وصورة) في منهاج الثانوية العامة الجديد وبثها عبر موقع روافد التعليمي (www.rawafed.edu.ps)، وذلك في إنجاز يُعد الأول من نوعه في هذا المجال.

وأوضح مدير عام العلاقات الدولية والعامة بالوزارة، معتصم الميناوي، أن هذه الدروس، تتمثل في حلقات فيديو متسلسة للمواد الدراسية في المنهاج، تشتمل على شرح وافٍ وتقديم باقة أسئلة وتدريبات متنوعة مع حلولها، وبإمكان الطلبة في جميع أنحاء الوطن الدخول إلى الموقع والاطلاع على الدروس وتحميلها، إضافة إلى إمكانية التفاعل، وإرسال الاستفسارات وتلقي الإجابات حولها.

وبين، أن هذه الدروس يُقدمها نخبه من المعلمين الأكفاء داخل استديو مجهز، يتبع إذاعة صوت التربية والتعليم، قامت الوزارة بتصميمه لهذا الشأن، وتخضع الدروس لتقييم شامل من قبل لجان متخصصة في الوزارة قبل البث، لضمان أن تكون دروساً عالية الجودة في صميم المنهاج، وتقدم الفائدة العلمية المناسبة.

ولفت الميناوي إلى أن الدروس المصورة، جاءت ضمن خطط الوزارة لتطوير العملية التعليمية، وتحسين مخرجاتها، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة، ومنسجمة مع رؤية الوزارة لاستثمار الإعلام الجديد، والمستحدثات العصرية في العملية التعليمية. 

أخبار ذات صلة

مجدلاني يلتقي سفير مصر ويبحثان آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يلتقي سفير مصر ويبحثان آخر المستجدات السياسية

الحمد الله يُقرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات قضية عقار القدس

الحمد الله يُقرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات قضية عقار القدس

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

مجلس الوزراء: إجراءات حماس بغزة أثقلت كاهل المواطنين ويجب أن تنتهي

مجلس الوزراء: إجراءات حماس بغزة أثقلت كاهل المواطنين ويجب أن تنتهي

الخارجية: الصمت الدولي على تعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت الدولي على تعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين جريمة بحد ذاتها

الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم

الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم

بتمويل قطري.. بدء ضخ كميات من الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

بتمويل قطري.. بدء ضخ كميات من الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

الخارجية: الصمت الدولي على تعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت الدولي على تعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين جريمة بحد ذاتها

الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم

الشرطة تكشف ملابسات حرق محل كماليات ومغسلة مركبات في طولكرم

22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

22 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (إيشل)

التربية والتعليم تُطلق دروساً مصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد

التربية والتعليم تُطلق دروساً مصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد

جامعة النجاح تستضيف الدكتور هاني خوري من جامعة ميرسور الأمريكية

جامعة النجاح تستضيف الدكتور هاني خوري من جامعة ميرسور الأمريكية

مشعشع: ما تبقى من عجز الوكالة يُقدر بـ 64 مليون دولار

مشعشع: ما تبقى من عجز الوكالة يُقدر بـ 64 مليون دولار

الحساينة: إنجاز مشاريع طرق بقيمة 189 مليون شيكل بالسنوات الأربع الأخيرة

الحساينة: إنجاز مشاريع طرق بقيمة 189 مليون شيكل بالسنوات الأربع الأخيرة

منوعات

فيديو.. تريللر &#34;Mortal Engines&#34; يحقق 3 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

فيديو.. تريللر "Mortal Engines" يحقق 3 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

فيديو: نانسي عجرم تشعل الأجواء بوصلة رقص على اغنية لـ&#34;هيفاء وهبي&#34;

فيديو: نانسي عجرم تشعل الأجواء بوصلة رقص على اغنية لـ"هيفاء وهبي"

فيديو: &#34;كلهم بيقولوا كدا فى الأول&#34;..أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد النفى زواج

فيديو: "كلهم بيقولوا كدا فى الأول"..أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد النفى زواج

شيرين تتصدر &#34;تويتر&#34; بعد إعلانها هذا الخبر

شيرين تتصدر "تويتر" بعد إعلانها هذا الخبر

شاهد: &#34;ريهام حجاج&#34; تثير الجدل بإطلالتها المثيرة والجريئة

شاهد: "ريهام حجاج" تثير الجدل بإطلالتها المثيرة والجريئة

شاهد: نجوم سوريا ينعون دينا هارون بكلمات من القلب

شاهد: نجوم سوريا ينعون دينا هارون بكلمات من القلب

الفيديو الأول من حفل زفاف محمد دياب ومذيعة مصرية العائلي

الفيديو الأول من حفل زفاف محمد دياب ومذيعة مصرية العائلي

شاهد ما حدث لـ&#34;هيفا وهبي&#34; عندما أرادت التباهي بـ&#34;تضاريس&#34; جسدها في لايف

شاهد ما حدث لـ"هيفا وهبي" عندما أرادت التباهي بـ"تضاريس" جسدها في لايف

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء &#34;حساس&#34; من جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء "حساس" من جسدها

عربي

رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول

(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول

مصدر عسكري: روسيا زودت النظام السوري بصواريخ (إس-300) مجاناً

مصدر عسكري: روسيا زودت النظام السوري بصواريخ (إس-300) مجاناً

السفير السعودي في واشنطن: التقارير حول اختفاء وقتل خاشقجي &#34;زائفة&#34;

السفير السعودي في واشنطن: التقارير حول اختفاء وقتل خاشقجي "زائفة"