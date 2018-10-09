(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول





وقد أظهرت كاميرات أمنية وجود صناديق في الشاحنة التي تحمل لوحة دبلوماسية.



وبعد مغادرة القنصلية، سارت ثلاث سيارات يسارا، بينما اتجهت البقية يميناً، أما الشاحنة التي غطيت نوافذها باللون الأسود فقد اتجهت إلى طريق سريع قرب القنصلية.



وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين الأتراك، لمحوا إلى أن لديهم معلومات عن اختفاء الصحفي السعودي، أكثر من التي كشفوا النقاب عنها.



وبعد أسبوع من اختفائه، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية بإسطنبول بتوضيح أسباب عدم خروج الكاتب والصحفي المعارض من المبنى.



وأكد أردوغان على أن خاشقجي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مشيراً إلى أنه يتابع شخصياً ملابسات اختفائه الغامض.



ودخل جمال خاشقجي يوم الثلاثاء الماضي إلى قنصلية السعودية في إسطنبول، بهدف استخراج وثيقة، ويقول الجانب السعودي إنه خرج بعد فترة قصيرة من دخوله القنصلية، لكن خطيبته التركية تؤكد أنها انتظرته طوال اليوم، أمام القنصلية السعودية، ولم يخرج.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (الغارديان) البريطانية: "إن السلطات التركية تفحص تسجيلات كاميرات الشوارع بحثاً عن شاحنة سوداء، خرجت من القنصلية ​السعودية​ الأسبوع الماضي".وكتب مارتن شولوف وباتريك وينتور تقريراً من إسطنبول، اليوم الثلاثاء، قالا فيه: "إن محققين أتراك يعتقدون، أن تلك الشاحنة واحدة من ست سيارات، كانت تقل فريقاً سعودياً، يُعتقد أنه وراء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ويقول مسؤولون أتراك: "إن القافلة غادرت القنصلية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي".