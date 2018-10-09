مباشر | حوار مع د. إبراهيم إبراش رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر

شؤون فلسطينية

قيادي بمنظمة التحرير: لا مخرج من الوضع الفلسطيني الحالي إلا بانتخابات عامة

قيادي بمنظمة التحرير: لا مخرج من الوضع الفلسطيني الحالي إلا بانتخابات عامة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن الانقسام الفلسطيني، أفسد ودمّر الحياة السياسيّة والدستوريّة، وسمح بتحويل النظام السياسي لنظام رئاسي ديكتاتوري، يتحكّم في السلطات، ويشيع الفوضى في مفاصلها"، مؤكدًا أنه "لا مخرج من هذا الوضع سوى الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأضاف خالد، أنّ "حالة التدهور، امتّدت إلى منظمة التحرير، حيث التفرّد والتنكر لمبادئ القيادة الجماعية والشراكة الوطنية، وإلحاق الشلل المتعمد بمؤسسات المنظمة، والاستهتار بقراراتها وتعطيل تنفيذها".

وأكّد، "أن الانقسام الفلسطيني المُدمّر، يُسهّل على الإدارة الأمريكية، وحكومة إسرائيل تنفيذ مخططاتهما، لذا يجب أن ينتهي، لتنتهي معه حالة الضعف التي لا تساعد على التصدي لهذه المخططات".

واعتبر خالد، أن الحالة الفلسطينية بحاجة لمعالجة، حتى نتمكّن من الصمود في وجه السياسة الإسرائيلية، حيث الاستيطان المُتصاعد وتهويد القدس والقوانين العنصرية، ولمواجهة (صفقة القرن) التي يجري تنفيذها خطوة خطوة، بتعاون كامل بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، لتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ ملامح هذه الصفقة، كانت واضحة منذ سنوات".

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