الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن المُنشقين عن الجيش السوري منذ بداية الأزمة

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، عفواً عاماً عن الذين انشقوا عن الجيش السوري، بعد بدء الاحتجاجات في البلاد عام 2011.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الأسد أصدر "مرسوماً تشريعياً، يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية".وخص العفو حالات الفرار، التي سبقت تاريخ إصدار القرار، دون أن يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.كما يقضي المرسوم أيضاً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.