صندوق "الإخوان" الأسود.. شاهد: كيف احتفل الإعلام ومواقع التواصل بالقبض على "بن لادن" مصر

ن (هشام عشماوى) ينتمى لتنظيم الإخوان وكان مكلفاً من قبل الجماعة بتنفيذ أجندتها فى ليبيا، مضيفًا أنه بعد فض اعتصام رابعة العدوية، جماعة الإخوان أعلنت أن كسر الدولة المصرية سيكون من ليبيا، ولذلك جمعت الإخوان جميع عناصرها وكل الجماعات المتطرفة فى ليبيا.

أما الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، شبه هشام عشماوي، بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قائلًا "اليوم ألقي القبض على بن لادن المصري"، وأضاف "أن أقذر عمليات إرهابية حدثت في تاريخ مصر كانت على يده، ويجب على كل مصري أن يسعد ويفرح بالقبض على هذا الإرهابي".





فيما أعدت قناة العربية، تقريراً مصوراً يكشف تفاصيل القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي. فيما أعدت قناة العربية، تقريراً مصوراً يكشف تفاصيل القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي.





وانفرد موقع "مصراوي" في نشر أول صورة للإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه، مؤكدين أن محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قد قضت، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا. وانفرد موقع "مصراوي" في نشرمحكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قد قضت، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.





الإرهابي هشام العشماوي



وأعدت (قناة الجزيرة) فيديو انفجرافيك بعنوان (من هو ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي؟ ولماذا يمثل خطورة على الأمن المصري؟).







وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة عن موضوع (عشماوى) حيث كشف أنه كان سيقود مجلس الحرب الإرهابي الذى أعلن عنه الإخواني محمد البلتاجي.







بالانتقال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، و في هذا الإطار نشر الإعلامي (أحمد منصور) تغريدة قال فيها "أسماء ثلاثة ضباط انشقوا عن جيش السيسي، وانضموا لتنظيم الدولة، مقدم الصاعقة هشام عشماوي قائد عمليات التنظيم في وادي النيل، وعماد عبد الحليم، وأحمد عامر.





شارك المواطن (أسامه الدرديري) منشور الإعلامي (أحمد منصور)‏ قائلاً: "أحمد منصور يعلم جيداً أن هشام عشماوي مفصول من الجيش من أيام مبارك، ولم يعد لمصر، ويعتصم في رابعة، إلا في عهد الإخوان، وهرب كالنساء في عهد السيسي". شارك المواطن (أسامه الدرديري) منشور الإعلامي (أحمد منصور)‏ قائلاً: "أحمد منصور يعلم جيداً أن هشام عشماوي مفصول من الجيش من أيام مبارك، ولم يعد لمصر، ويعتصم في رابعة، إلا في عهد الإخوان، وهرب كالنساء في عهد السيسي".





أما ( Faraj El Faydi) فكان فخور في الجيش الليبي وغرد "عارفين شنو معنى ان يكون عندك جيش يعاني من قلة الإمكانيات وعليه حظر أسلحة دولي، ويقبض على إرهابي كبير مثل هشام عشماوي اللي دوخ دول وجيوش وراه، تحية للجيش العربي الليبي". أما ( Faraj El Faydi) فكان فخور في الجيش الليبي وغرد "عارفين شنو معنى ان يكون عندك جيش يعاني من قلة الإمكانيات وعليه حظر أسلحة دولي، ويقبض على إرهابي كبير مثل هشام عشماوي اللي دوخ دول وجيوش وراه، تحية للجيش العربي الليبي".





وقام ماستر لوكال بشكر الجيش الليبي مغرداً "شكراً على القبض على الإرهابي هشام عشماوي .. ليبيا في الواقع تقوم بجهد كبير لتحارب التنظيمات الإرهابية على أرضها .. ربنا يكون في عونها .. لذلك كانت مصر تتحدث أمام العالم دائمًا عن ضرورة دعم ليبيا وجيش ليبيا ضد الإرهاب". وقام ماستر لوكال بشكر الجيش الليبي مغرداً "شكراً على القبض على الإرهابي هشام عشماوي .. ليبيا في الواقع تقوم بجهد كبير لتحارب التنظيمات الإرهابية على أرضها .. ربنا يكون في عونها .. لذلك كانت مصر تتحدث أمام العالم دائمًا عن ضرورة دعم ليبيا وجيش ليبيا ضد الإرهاب".



