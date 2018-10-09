جامعة النجاح تستضيف الدكتور هاني خوري من جامعة ميرسور الأمريكية

رام الله - دنيا الوطناستضافت جامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 8/10/2018 ومن خلال وحدة رعاية الطلبة ذوي الإعاقة فيها الدكتور هاني خوري، رئيس قسم الرياضيات في جامعة ميرسور، جورجيا في الولايات المتحدة.، وهو من مستخدمي الكراسي المتحركة.واستقبل الاستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور خوري في مكتبة، حيث قدم له موجزاً عن مسيرة الجامعة والتحديات التي تواجهها في المضي نحو التطور، وأشار الدكتور النتشة إلى المراكز المتقدمة الذي احتلتها الجامعة في التصنيفات العالمية، وتطرق إلى التخصصات التي تدرس في الجامعة.وتحدث الدكتور خوري عن تحديه للإعاقة، وعن الصعوبات التي واجهها في مسيرة حياته، وبحث إمكانية التعاون ما بين جامعتي النجاح وميرسور، مشيداً بالتطور الذي شهدته النجاح رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة.وحضر اللقاء الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ رشيد الكخن، المدير المالي، والأستاذ سامر عقروق، مدير وحدة رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعة، والأستاذ محمد الكوبري، القائم بأعمال مدير العلاقات العامة، والأستاذ سليمان العمد، من كلية التربية الرياضية.ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور خوري سيشارك في مجموعة من النشاطات الخاصة بقضايا ذوي الإعاقة، وكذلك تدريس الرياضيات، حيث سيتم عقد لقاء مع الدكتور الخوري يوم الأربعاء الموافق 10/10/2018 في المعهد الكوري، سيتناول خلالها تجربته مع الإعاقة، وسيلتقي يوم الخميس مع طلبة ماجستير أساليب تدريس الرياضيات.كما تنال لقاء الدكتور خوري مع الدكتور محمد العملة، بحث إمكانية التعاون الأكاديمي في مجال الرياضيات وتطبيقاتها المختلفة.وكان الدكتور النتشة، قدم في نهاية الزيارة درع جامعة النجاح الوطنية للدكتور خوري، معبراً عن أمله أن يتم الاستمرار في التعاون المستقبلي.