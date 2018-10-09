الحساينة: إنجاز مشاريع طرق بقيمة 189 مليون شيكل بالسنوات الأربع الأخيرة

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، اليوم: إن وزارة الأشغال العامة والإسكان، نفذت مجموعة من مشاريع الطرق في مختلف محافظات الضفة الغربية في الفترة ما بين 2014-2018 بقيمة 189.850.00 مليون شيكل، وذلك بتمويل ذاتي من الحكومة الفلسطينية.





وأضاف، نسعى من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، بشكل دؤوب للنهوض بواقع البنية التحتية عن طريق قطاعي الطرق والإسكان، واللذين يشكلان ركيزة أساسية للنهوض بالدولة الفلسطينية على أسس متينة، رغم ما يواجهنا من صعوبات، مشيراً إلى أن الأعوام المقبلة، ستشهد تطوراً جديداً فيما يخص هذه القطاعات الحيوية، التي تعتبر بوابة فلسطين نحو التنمية.





رام الله - دنيا الوطن