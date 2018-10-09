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عربي

شاهد: آخر صورة للكاتب "خاشقجي" قبل دخوله القنصلية السعودية

شاهد: آخر صورة للكاتب "خاشقجي" قبل دخوله القنصلية السعودية
آخر صورة للكاتب السعودي جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، صورة، قالت إنها آخر صورة للكاتب السعودي، جمال خاشقجي، لحظة دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، التي يكتب فيها خاشقجي، أن الصورة التي تم التقاطها من كاميرا مراقبة قرب القنصلية، تشير إلى أن خاشقجي كان يلبس بذلة سوداء وكان يقف أحد الأشخاص على البوابة، لكن الكاتب دخل القنصلية، ولم يخرج إلى الآن، حيث اختفت آثاره الأسبوع الماضي.

وأبرزت (واشنطن بوست)، موعد دخول الكاتب السعودي، حيث تاريخ اليوم كان في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، بينما الساعة تشير إلى أن الموعد كان ظهرًا وتحديدًا الساعة الواحدة و14 دقيقة و38 ثانية.

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