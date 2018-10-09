مصدر عسكري: روسيا زودت النظام السوري بصواريخ (إس-300) مجاناً

رام الله - دنيا الوطنكشف مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة (تاس) الروسية، أمس الاثنين، أن روسيا زودت النظام السوري، بثلاث كتائب من منظومة صواريخ (إس- 300 بي ام) بشكل مجاني، وتضم كل واحدة منها ثماني قاذفات صواريخ.وقال المصدر، الذي لم يتم ذكر اسمه: "في الأول من تشرين الاول/ أكتوبر، تم تسليم هذه الكتائب الثلاث من منظومة (إس-300 بي إم) مع ثماني قاذفات صواريخ لسوريا"، بحسب وكالة (تاس).ووفقاً للمصدر، قامت روسيا، إلى جانب توفير قاذفات الصواريخ، بتسليم أكثر من 100 صاروخ موجه سطح- جو لكل كتيبة.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أكد، الثلاثاء الماضي، تسليم أنظمة (إس- 300) للجانب السوري، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.وأعلنت روسيا، الشهر الماضي، عن تسليم النظام السوري منظومة (إس- 300) عقب إسقاط الطائرة (ايل- 20) الروسية، عندما توارت خلفها طائرات إسرائيلية خلال تصدي مضادات النظام السوري للطائرات الإسرائيلية في هجوم داخل سوريا.