مصدر عسكري: روسيا زودت النظام السوري بصواريخ (إس-300) مجاناً
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة (تاس) الروسية، أمس الاثنين، أن روسيا زودت النظام السوري، بثلاث كتائب من منظومة صواريخ (إس- 300 بي ام) بشكل مجاني، وتضم كل واحدة منها ثماني قاذفات صواريخ.
وقال المصدر، الذي لم يتم ذكر اسمه: "في الأول من تشرين الاول/ أكتوبر، تم تسليم هذه الكتائب الثلاث من منظومة (إس-300 بي إم) مع ثماني قاذفات صواريخ لسوريا"، بحسب وكالة (تاس).
ووفقاً للمصدر، قامت روسيا، إلى جانب توفير قاذفات الصواريخ، بتسليم أكثر من 100 صاروخ موجه سطح- جو لكل كتيبة.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أكد، الثلاثاء الماضي، تسليم أنظمة (إس- 300) للجانب السوري، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.
وأعلنت روسيا، الشهر الماضي، عن تسليم النظام السوري منظومة (إس- 300) عقب إسقاط الطائرة (ايل- 20) الروسية، عندما توارت خلفها طائرات إسرائيلية خلال تصدي مضادات النظام السوري للطائرات الإسرائيلية في هجوم داخل سوريا.
كشف مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة (تاس) الروسية، أمس الاثنين، أن روسيا زودت النظام السوري، بثلاث كتائب من منظومة صواريخ (إس- 300 بي ام) بشكل مجاني، وتضم كل واحدة منها ثماني قاذفات صواريخ.
وقال المصدر، الذي لم يتم ذكر اسمه: "في الأول من تشرين الاول/ أكتوبر، تم تسليم هذه الكتائب الثلاث من منظومة (إس-300 بي إم) مع ثماني قاذفات صواريخ لسوريا"، بحسب وكالة (تاس).
ووفقاً للمصدر، قامت روسيا، إلى جانب توفير قاذفات الصواريخ، بتسليم أكثر من 100 صاروخ موجه سطح- جو لكل كتيبة.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أكد، الثلاثاء الماضي، تسليم أنظمة (إس- 300) للجانب السوري، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.
وأعلنت روسيا، الشهر الماضي، عن تسليم النظام السوري منظومة (إس- 300) عقب إسقاط الطائرة (ايل- 20) الروسية، عندما توارت خلفها طائرات إسرائيلية خلال تصدي مضادات النظام السوري للطائرات الإسرائيلية في هجوم داخل سوريا.
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