ضبط 3000 لتر سولار مهرب وغير قانوني في محافظة الخليل





تم ضبط قرابة 3000 لتر سولار مهرب بثلاث مهمات منفصلة بمركبات خاصة على مداخل المدينة، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، لحين إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الضابطة الجمركية ليلة الأثنين 8/10/2018 من ضبط كمية من السولار المهرب، وغير القانونية في محافظة الخليل.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه من خلال دوريات المراقبة والاستطلاع المستمرة التي تنتشر على مداخل مدينة الخليل، تنفيذاً لتعليمات القيادة بالقضاء على التهريب والمهربين؛ ولرصد محاولات تهريب السولار والحد منها.