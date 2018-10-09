السفير السعودي في واشنطن: التقارير حول اختفاء وقتل خاشقجي "زائفة"

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن التحقيقات ستكشف العديد من الوقائع فيما يخص قضية الكاتب جمال خاشقجي.وأوضح بن سلمان في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أن العديد من الشائعات المغرضة، انتشرت خلال الأيام الماضية، على الرغم من أن التحقيقات لم تنته بعد.وتابع قائلاً: "أفضل عادة عدم التطرق لمثل تلك الادعاءات، خاصة حين يتعلق الأمر بمصير مواطن سعودي مفقود، كرس قسماً كبيراً من حياته لخدمة بلاده".وأضاف: "لا شك أن عائلته في المملكة قلقة جداً عليه، وكذلك نحن، فلجمال العديد من الأصدقاء في السعودية، وأنا منهم، فعلى الرغم من الاختلافات في عدد من القضايا، لا سيما مسألة اختياره ما أسماه "النفى الاختياري"، حافظنا على التواصل فيما بيننا عندما كان في واشنطن".إلى ذلك، شدد الأمير بن سلمان على أن كافة الإشاعات التي أفادت باختفائه في القنصلية أو خطفه من قبل المملكة أو قتله.. زائفة، قائلاً: "أعرف أن الكثيرين هنا في واشنطن والعالم قلقون حول مصيره، لكنني أؤكد لكم أن كافة التقارير التي أشارت إلى أن جمال خاشقجي، اختفى في القنصلية في اسطنبول، أو أن سلطات المملكة احتجزته أو قتلته زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة.