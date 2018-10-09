جيش الاحتلال يُزيل عبوة أُلقيت على السياج الحدودي مع القطاع





يُذكر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، وذلك بعد انطلاق المسير البحري أمس الاثنين، من ميناء غزة إلى الحدود الشمالية للقطاع، والتي أسفرت عن إصابة 29 مواطناً.











يشار إلى أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر جراء المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مسيرات العودة، وفعاليات الإرباك الليلي.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا)، أن الجيش الإسرائيلي، أزال عبوات ناسفة، تم إلقاؤها على السياج الحدودي مع قطاع غزة ليلة أمس الاثنين.