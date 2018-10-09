اشتية: المركزي سيضع آليات للبدء بتنفيذ قرارات الوطني.. ويجب تهيئة الشعب لها

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن المجلس المركزي لن يتخذ قرارات جديدة، لافتاً إلى أن جملة من القرارات تم اتخاذها في المجلس الوطني، وأن المجلس المركزي، سيضع آليات للبدء بتنفيذها.وقال اشتية في لقاء له عبر إذاعة (صوت فلسطين): "نتحدث حول كيفية إخراج القرارات، ودراسة التبعات المترتبة عليها، وقد طُلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذها، وبالتالي الذي ينفذ ليس المجلس المركزي، وانما اللجنة التنفيذية"، مؤكداً في الوقت ذاته على أنه حان الوقت لتنفيذ هذه القرارات.وأضاف: "هناك قرارات سهلة التنفيذ، وبعضها الآخر يحتاج إلى دراسة حول كيفية التنفيذ، وما التبعات المترتبة عليها".وتابع اشتية: "نحن في ظرف صعب، واعتقد أن الذي يهمنا هي القرارات التي تهدف إلى كسر الأمر الواقع، ولا يمكن لنا الاستمرار بالأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضه علينا، سواء في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو القانونية، فالمجلس يريد أن يكسر الأمر الواقع، ونُريد أن ننتقل من مرحلة ردة الفعل إلى مرحلة اتخاذ القرار".وأشار عضو مركزية فتح، إلى أن الرئيس هيأ المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة أن يتم تهيئة الشعب الفلسطينية للقرارات المتُخذة.