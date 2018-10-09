مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.جاء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال.وشهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر، جراء المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، نتيجة استمرار سياسة الاقتحامات.