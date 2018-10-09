شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين فلسطينيين.

وقد داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مناطق في الضفة الغربية، وشرعت بعمليات تفتيش واعتقالات بحق المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي، سياسة المداهمات والاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين، ومصادرة الاسلحة والاموال بحجة أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.

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