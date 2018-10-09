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سر جديد في قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي

سر جديد في قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أثارت شبكة (NBC) الأمريكية في مقال طويل، نقطة مهمة بشأن الغموض، الذي يكتنف اختفاء الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت شبكة (NBC): "يبدو أن اختفاء خاشقجي، قد حدث عندما سعى للحصول على وثائق تتعلق بالطلاق التي كان يحتاجها لزواجه القادم من امرأة تركية، حسبما نقلته الشبكة عن أربعة أشخاص على معرفة بوضعه".

وأضافت (NBC): "إن خاشقجي قد سعى في السابق للحصول على الأوراق المطلوبة من خلال السفارة السعودية في واشنطن، لكن تم توجيهه إلى القنصلية في إسطنبول".

وتابعت: "هذا الأمر أثار مخاوف خطيبته بأن فخاً يُدبر له"، بحسب ما أفاد أحد أصدقاء خاشقجي.

وأفادت الشبكة نقلاً عن شخصين آخرين، بأن خاشقجي وبعد توجهه إلى القنصلية في إسطنبول، طلب منه العودة في يوم آخر، وقد اختفى في اليوم الذي حدد له لمراجعة القنصلية 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

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