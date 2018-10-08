بعد دخول مسؤول ببلدية الاحتلال لمركز للأونروا...مشعشع: لن نقبل أن تُنتهك حصانتنا

أكد الناطق الرسمي باسم (أونروا) سامي مشعشع، اليوم الاثنين، أن (أونروا) لن تقبل أن تنتهك حصانتها وامتيازاتها.





جاء ذلك، تعقيباً على محاولة دخول مسؤول في بلدية الاحتلال بسلاحه، يرافقه جنديان، إلى مركز (أونروا) الصحي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس (مركز الزاوية) وطلب رؤية رخصة إدارة المركز والصيدلية المرفقة.





وأضاف مشعشع، أنه ارتكازاً على الحصانة والامتيازات التي تتمتع بها (أونروا) كمؤسسة دولية، فقد رُفض السماح لمسؤول البلدية الدخول، وطلب منه مغادرة الموقع، بعد الطلب منه التقدم بهكذا طلبات، لرؤية هكذا أوراق ثبوتية، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

رام الله - دنيا الوطن