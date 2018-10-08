مقتل شاب وإصابة آخرين بشجار في سلوان

رام الله - دنيا الوطنقُتل شاب (30 عاماً) وأصيب أخرون بشجار عائلي، مساء اليوم الاثنين، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.وذكرت مصادر محلية، أن ستة شبان، أصيبوا في الشجار بينهم واحد وصفت جراحه بالحرجة، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى.وأضافت: أنه بعد وقت قصير، أعلن الأطباء وفاة الشاب المصاب بجراح حرجة.