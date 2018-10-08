توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وديوان الفتوى والتشريع

وقع المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار كمال إبراهيم، اليوم الاثنين، في مقر الإذاعة والتلفزيون، على اتفاقية تعاون بين الجانبين.





وقبيل التوقيع، رحب عساف، بالمستشار إبراهيم، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن ديوان الفتوى والتشريع، يعمل على صياغة ومواءمة التشريعات بشكل قانوني لتحقيق العدل والمساواة والأمن الوظيفي للمواطنين، مضيفاً أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تقوم بتغطية نشاطات وفعاليات ديوان الفتوى والتشريع المختلفة، وتعريف المواطن بدورها ومهامها، أسوة بباقي مؤسسات دولة فلسطين.





من جهته، أكد إبراهيم، على أن ديوان الفتوى والتشريع تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من توحيد التشريعات التي تخدم المصلحة العامة الفلسطينية، وتتلاءم مع المواطن الفلسطيني ومؤسساته، وأن عمل الديوان ليس فقط نشر القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء وإنجازات الدولة في "الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية للدولة، وإنما أيضاً توحيد التشريعات ومواءمتها مع مصلحة دولة فلسطين، ومصلحة المواطن الفلسطيني، وصياغتها بشكل قانوني، وتقديم الاستشارات والفتاوى والرأي القانوني لجميع مؤسسات الدولة، واعتباره المرجعية لمراجعة التشريعات وتعديلاتها، قبل صدورها من جهات الاختصاص.

رام الله - دنيا الوطن