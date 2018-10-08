شؤون فلسطينية

بماذا توعدد نتنياهو منفذ عملية (بركان) ؟

بماذا توعدد نتنياهو منفذ عملية (بركان) ؟
رام الله - دنيا الوطن
في أول رد له على عملية قتل المستوطنين أمس، في منطقة (بركان) تعهد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال باعتقال منفذ العملية ومحاسبته.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه، خلال افتتاح موقع في هضبة الجولان المحتلة.

وواصلت قوات الاحتلال ملاحقة الشاب أشرف نعالوة من قرية شويكة، بزعم تنفيذه عملية (بركان) التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالثة، فيما اعتقلت شقيقته الدكتورة فيروز نعالوة المحاضرة بكلية الصيدلة في جامعة النجاح، بعد مداهمة منزلها في إسكان الجامعة في نابلس.

وتشن قوات الاحتلال، عقب تنفيذ العملية، أمس الأحد، حملة تفتيش عن الشاب نعالوة، حيث تركزت الحملة في محافظة طولكرم، إذ تم محاصرة قرية شويكة، وإجراء تفتيش في العديد من المنازل واستجواب قاطنيها ميدانياً، فيما اعتقل شقيق منفذ العملية.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملات الدهم والتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واعتقلت 19 شاباً بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وجرى تحويلهم للأجهزة الأمنية للتحقيق.

وقال جيش الاحتلال في بيانه: إن جنوده يواصلون ومنذ أمس عمليات البحث عن منفذ عملية (بركان)، حيث تركزت عمليات التفتيش في قضاء طولكرم وقرية شويكة، وخلالها تم تنفيذ العديد من الاعتقالات.

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