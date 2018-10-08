العاهل الأردني يؤكد لزعيم حزب العمل الإسرائيلي ضرورة إحياء عملية السلام





وعبّر غاباي عن" التزامه بتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية على أساس حل الدولتين بصفته السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن طويل المدى لإسرائيل".



وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي هي في صلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وعملية السلام متوقفة فعلياً منذ قطع الفلسطينيون الاتصالات مع إدارة ترامب العام الماضي، احتجاجاً على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



رام الله - دنيا الوطندعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غاباي في عمان الاثنين، إلى ضرورة إحياء عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله أكد خلال استقباله غاباي "ضرورة إعادة إحياء عملية السلام، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".وشدد الملك على أن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين"، مؤكداً أن "الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".من جهته، أعرب غاباي، خلال اللقاء، عن "تقديره لأهمية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ولجهود الملك الموصولة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة".