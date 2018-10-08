قوات الاحتلال تعتقل شابين من سلوان وتقتادهما لجهة مجهولة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، شابين من بطن الهوى جنوب المسجد الأقصى.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من سعاد أبو رموز، وجواد أبو رموز في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.