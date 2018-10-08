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شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يبحث مع السفير السنغافوري آفاق التعاون بين البلدين

الوزير غنيم يبحث مع السفير السنغافوري آفاق التعاون بين البلدين
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم، السفير السنغافوري غير المقيم هوازي ديبي، ومساعده السيد كيني تان؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتحديداً في مجال تبادل الخبرات، وتعزيز برامج بناء القدرات في مجالي المياه المعالجة والتحلية.

ورحب غنيم بمبادرة الحكومة السنغافورية من خلال فتح آفاق التعاون والاستفادة من التجربة السنغافورية في تطوير معالجة المياه العادمة، واستخدام الطاقة بأشكالها المختلفة لخدمة هذا المجال، وأيضاً الاطلاع على خبراتهم في مجال تحلية المياه لا سيما أننا في فلسطين الآن نكثف جهودنا لتنفيذ مشروع محطة
التحلية المركزية المنوي إقامتها في قطاع غزة وتعد نافذة لفتح آفاق الحياة لها.

وأضاف: كما أننا نكثف العمل الآن في قطاع الصرف الصحي، وإقامة محطات معالجة المياه العادمة، حيث تمكنا من تنفيذ عدد من محطات المعالجة، وجاري العمل على تنفيذ محطات أخرى تخدم تجمعات مختلفة وتساهم في تحقيق فائدة كبرى نتيجة إعادة استخدام هذه المياه المعالجة، والاستفادة منها على المدى البعيد.

من جانبه، أكد هوزاي على استعداد الحكومة السنغافورية لدعم الاحتياجات الفلسطينية، وتوفير البرامح والإمكانيات اللازمة وفق خطة سلطة المياه والأولويات التي ترصدها؛ لعكس هذا التعاون على أرض الواقع والاستفادة من خبرة الطرفين في مجالات التطوير.

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