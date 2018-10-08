نقابة الصحفيين تصدر تقرير لجنة الحريات لشهر أيلول

رام الله - دنيا الوطنأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على الارتفاع الواضح في الإصابات المباشرة للصحفيين الفلسطينيين بغرض إيقاع أكبر ضرر، وتحديداً بالاستهداف بالرصاص الحي والمعدني، وكذلك بأجسام قنابل الغاز الموجهة مباشرة لأجسام الصحفيين في الميدان بغرض الترهيب والتخويف، لإخفاء جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا.وأشار تقريرها الشهري الصادر عن لجنة الحريات الصحفية التابعة للنقابة بوقوع 93 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، من بينها 78 انتهاكاً ارتكبته منظومة الاحتلال الإسرائيلي، في حين ارتكبت جهات فلسطينية 15 انتهاكاً كان معظمها في قطاع غزة على خلفية منشورات ما قبل خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة.وبين التقرير، أن هناك 11 إصابة بالرصاص الحي، استهدفت الصحفيين والصحفيات الذين نقلوا على إثرها للمستشفيات، في حين أصيب 10 من الصحفيين والصحفيات بالرصاص المعدني والبلاستيكي، في حين اوقع جنود الاحتلال بالغ الضرر بالصحفيين والصحفيات من خلال تعمد إطلاق قنابل الصوت من قاذفات البنادق لأجسام الصحفيين، مما أدى لإصابات خطرة وحرجة.كما شملت الانتهاكات منع الطواقم من العمل واحتجازها اضافة للاعتقالات والمحاكم الجائرة والضرب والاستدعاء.تفاصيل التقرير الشهري للانتهاكات التي وقعت في شهر أيلول سبتمبر 2018.انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي:3-9-2018: قوات الاحتلال تمنع مجموعة من الطواقم الصحافة من الوصول الى موقع استشهاد الشاب وائل الجعبري في مدينة الخليل.4-9-2018: استهدف جيش الاحتلال العديد من الصحفيين بالرصاص المعدني والبلاستيكي اثناء تغطيتهم لمسيرة في جبل الريسان غرب رام الله ومنعتهم من التغطية. وعرف منهم : وعباس المومني مصور وكالة الأنباء الفرنسية ، وعصام الريماوي مصور وكالة الأناضول ، وعلاء الريماوي مدير فضائية القدس ، والبريطاني جوسيف دييك الوكالة الفرنسية .4-9-2018: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الكاتبة لمى خاطر من الخليل .4-9-2018: أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية, محاكمة الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين بتهمة التحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" .4-9-2018: أصيب عدد من الصحفيين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المدمع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الصحفيين قرب معسكر "عوفر" غرب رام الله، تضامنا مع الزميل علي دار علي، المعتقل في ذات المعسكر، وعرف من بين المصابين بالاختناق نتيجة قنابل الغاز المدمع : مصور وكالة "الاناضول" هشام كامل ابو شقرة ،الصحفية لورين طارق زيدان من وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ، ميساء عياد مراسلة تلفزيون فلسطين ، عدي حريبات مصور تلفزيون فلسطين ، جهاد بركات قناة "فلسطين اليوم" ، عصام الريماوي صحيفة الحياة الجديدة .7-9-2018 وحتى 10-9-2018: جيش الاحتلال يستهدف مجموعة من الصحفيين اثناء تغطيتهم لمسيرات العودة في قطاع غزة ، عرف منهم : الصحفي محمود شطا مراسل شبكة" رواد الحقيقة " الإعلامية, اصيب برصاصة في فخده .الصحفي نشأت نعيم مراسل شيكة" البرق" الإخبارية اصيب برصاص ناري في يده .الصحفي عطية حجازي مصور وكالة " المنارة" اصيب بشظايا رصاص متفجر في ركبته وفخده.أصيب الصحفي حسين منصور مصور (وكالة شمس نيوز) بقنبلة غاز برأسه.12-9-2018: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية, عن الصحفي علي دار علي مراسل "تلفزيون فلسطين" بغرامة مالية قدرها 2500 شيكل.14-9-2018: أصيب الصحفي إسماعيل الغول مراسل صحيفة " الرسالة" المحلية بشظايا رصاصة متفجرة بأصابع يده، خلال تغطيته مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.14-9-2018:اصابة المصور بلال العبادسة بطلق ناري في القدم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خانيونس في مسيرة العودة الكبرى.14-9-2018 : قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الصحفي رائد الشريف (مراسل قناة الغد) وتمنعه من التغطية، خلال نقله للاحداث في الخان الأحمر شرق القدس.14-9-2018: أصيب الصحفي نضال اشتية مصور وكالة" شينخوا" برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في حنجرته، خلال تغطيته مسيرة سلمية في كفر قدوم بالضفة الغربية.15-9-2018: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كل من الصحفي عمر العمور وعماد جبرين قرب قرية تقوع جنوب شرق بيت لحم.15-9-2018: قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي تعتدي بالضرب على المصور لدى شركة الارز للإنتاج الاعلامي محمد شكري اكرم عشو اثناء تغطيته الاعتصام في قرية الخان الاحمر.16-9-2018: أصيب الصحفي مازن قديح مراسل إذاعة " الرباط " المحلية بشظايا رصاصة متفجرة بأصابع يده مما أدى إلى كسور وجروح، خلال تغطيته مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.18-9-2018: أصيب الصحفي محمد بدر من المركز " الفلسطيني للإعلام" بقنبلة غاز في ركبته اليمنى خلال تغطيته مسيرات العودة على الحدود قطاع غزة.18-9-2018: أصيب الصحفي ثائر أبو رياش مصور الصحيفة " التركية" بقنبلة غاز برأسه, خلال تغطيته مسيرات العودة على معبر" ايريز" شمال قطاع غزة.18-9-2018: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيليةعلى المسئول الإعلامي في دائرة أوقاف المسجد الأقصى فراس الدبس بالضرب بالصفع على الوجه وبالضرب على اليد، خلال تغطيته وتصويره اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى.18-9-2018: إصابة محمد عاطف العرابيد، 23 عاماً، وهو مصور لدى وكالة إعلام الشمال، وشبكة أخبار فلسطين، وأصيب بقنبلة غاز في الوجه.20/9/2018: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، طاقم قناة "القدس التعليمية" التصوير في المتحف الإسلامي في حرم المسجد الأقصى.20-9-2018: أفرجت سلطات الاحتلال عن الصحفية وطالبة الإعلام علا مرشود بكفالة مالية قدرها 3000شيقل بعد 7 أشهر من الاعتقال.20-9-2018: استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلية, الصحافية ديالا جويحان مراسلة " الحياة الجديدة"، وقامت بالتحقيق معها لمدة 6ساعات حول تغطيتها المواجهات والاعتقالات في المسجد الأقصى.21/9/2018: أصيب الصحفي خالد صبارنة مصور التلفزيون" الإيراني" برصاصة معدنية بقدمه، خلال تغطيته اعتداءات المستوطنين على جبل " الريسان" عند قرية " رأس كركر" بالضفة الغربية.22-9-2018: أصيب الصحفي الحر أكرم شبير برصاصة متفجرة في فخده، مما أدت إلى كسور وجروح عميقة، خلال تغطيته مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.23-9-2018: أصيب الصحفي الحر انس الشريف بشظية في بطنه خلال تغطيه مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.24-9-2018: أصيب الصحفي منتصر الصواف مصور وكالة " الأناضول" التركية بقنبلة غاز بقدمه، ورصاصة معدنية في كاميرته, خلال تغطيته مسيرات العودة شمال غرب مدينة غزة.24-9-2018 : جيش الاحتلال يستهدف مجموعة من الصحفيين العاملين مع قناة " الغد" ويوقع بهم اصابات معظمها بالاختناق نتيجة قنابل الغاز المدمع.وعرف منهم :مراسلة القناة الصحفية نيفين وليد اسليم، ومهندس البث محمد عبدالله أبو القمصان، والمصور أحمد عبدربه سلمان، ومساعد المصور يزن عماد الزويدي.25-9-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية والناشطة في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" منال الجعبري، من وسط مدينة الخليل.25-9-2018: حظر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صفحات كل من الصحفي رامي سمارة وتسنيم قشوع وداليا نصار.26-9-2018: أصيب الصحفي عمر استيتية مصور فضائية " النجاح" برصاصة مطاطية بقدمه, أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيته المواجهات بين جيش الاحتلال وشبان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.26-9-2018: أصيب الصحفي محمود فوزي مصور " ميديا زين" برصاصة مطاطية أسفل عينه وفي قدمه، أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيته المواجهات بين جيش الاحتلال وشبان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.26-9-2018: أصيب الصحفي محمد جربوع مصور ومحرر لموقع" سبق24" بقنبلة غاز بوجهه خلال تغطيته مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.26-9-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الكاتبة الصحافية الفلسطينية إسراء لافي من منزلها في بلدة صوريف بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وقامت بمصادرة هاتفها.26-9-2018: أصيبت الصحافية الحرة سمر أبو العوف الاختناق الشديد ونقلها للمستشفى, بسبب إطلاق قوات الاحتلال وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيتها مسيرات العودة شمال قطاع غزة.26-9-2018: أصيب الصحفي عبد الرحمن الكحلوت بقنبلة غاز بيده مما أدى إلى كسور في العظم وتمزق الأنسجة وحروق, وذلك خلال تغطيته مسيرات العودة على معبر " ايريز" شمال قطاع غزة.26-9-2018: أصيب الصحفي الحر محمد أبو نحل بالاختناق جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع, خلال تغطيتها مسيرات العودة على معبر " ايريز" شمال قطاع غزة.27-9-2018: جددت محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الصحفي اسامة شاهين مدير مركز" أسرى فلسطين " للدراسات لمدة 4أشهر للمرة الثانية على التوالي.27-9-2018: مددت محكمة الاحتلال اعتقال الكاتبة إسراء لافي لمدة 8 أيام بحجة استكمال التحقيق.28-9-2018:جيش الاحتلال يستهدف الجموع الصحفية التي تغطي مسيرات العودة في قطاع غزة ويوقع بهم الاصابات ، وعرف منهم : الصحفية حنين بارود اصيبت بقنبلة غاز مباشرة في رأسها، المصور الصحفي محمد أبو قادوس في يديه، الصحفي أمجد أمجد جرادة بشظايا في قدمه ويده وبالاختناق نتيجة استنشاقه قنابل الغاز المسيل للدموع ، الصحفي محمود عبد العال نتيجة استنشاقه قنابل الغاز والصحفي احمد حسونة اصيب ايضا نتيجة استنشاق الغاز، الصحفي معين الضبة من وكالة خبر للانباء الفلسطينية اصيب بقنبلة غاز في كتفه، طالب الإعلام علاء النمر اصيب بقنبلة غاز في ظهره.28-9-2018 : حررت شرطة الاحتلال الاسرائيلية مخالفات سير قمعية لكل من المصور في وكالة أسوشيتد برس (AP) الصحفي إياد نمر حمد، والمصور الصحفي في وكالة رويتر عادل إبراهيم أبو نعمة ضمن الاجراءات التي تهدف الى منع وصول الصحافيين لقرية الخان الاحمر.30-9-2018: حظر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حسابات كل من الصحفي والناشط حسن اصليح ومثنى النجار.30-9-2018: أصيب الصحفي محمد تركمان مصور وكالة " رويترز" برصاصة مطاطية في بطنه خلال تغطيته مواجهات في حي الهوى في رام الله.