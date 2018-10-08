عربي

ما قصة "عشماوي" ضابط الصاعقة الذي تحول إلى المطلوب رقم واحد بمصر؟

ما قصة "عشماوي" ضابط الصاعقة الذي تحول إلى المطلوب رقم واحد بمصر؟
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة (سكاي نيوز) تصريحات لهشام عشماوي، تحدث فيها عن تحوله من ضابط كفء في سلاح الصاعقة إلى إرهابي خطير، وواحد من أكثر المطلوبين أمنياً في مصر.

وقالت الوكالة: صاحب الـ (39 عاماً)، الذي سقط الاثنين في قبضة الجيش الوطني الليبي بمدينة درنة، بات اسمه مقترناً بهجمات مسلحة كبرى شهدتها مصر، بدأت بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في أيلول/ سبتمبر 2013.

وتخرج عشماوي في الكلية الحربية المصرية عام 2000، وأصبح ضابط صاعقة، يشهد له بالكفاءة والالتزام بشهادة رؤسائه، وحصل على تدريب في الولايات المتحدة.

وكان عام 2010 نقطة التحول في حياة الضابط السابق، حيث أصيب بالاكتئاب بعد وفاة والده، وبات غير قادر على ممارسة عمله، حتى تم فصله من الجيش عام 2012 حسبما قالت زوجته لوسائل إعلام مصرية.

وبعد فض اعتصامي تنظيم الإخوان في القاهرة عام 2013، على خلفية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قرر عشماوي الانضمام إلى أنصار بيت المقدس، بعد أن أقنعه كبار قادة التنظيم.

وكانت العملية الأولى محاولة اغتيال وزير الداخلية، على إثر مشاركته، اقتحمت قوات الأمن منزل عشماوي، وحصلت على أدلة تثبت تورطه في العملية الفاشلة، والزي العسكري الذي كان يستخدمه.

وارتبط اسم عشماوي بعمليات كبيرة لاحقة، منها تفجير مقر مديرية أمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة، حيث قتل 14 شخصاً، ثم مذبحة كمين الفرافرة بالصحراء الغربية في تموز/ يوليو عام 2014 التي راح ضحيتها 28 عسكرياً، وبعدها حكم عليه بالإعدام غيابياً.

ووفقاً لروايات مصرية، فإن عشماوي كان على اتصال دائم بمتشددين في ليبيا، معتمداً على خبرته في طرق السير في الصحراء، وأصبح قائداً لمجموعة مسلحة يتولى تدريبها بنفسه بين البلدين.

ومع مبايعة تنظيم أنصار بيت المقدس لتنظيم الدولة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، انشق عشماوي عن الأولى، وأسسس تنظيماًً للقاعدة في ليبيا سماه المرابطون، فأصدرالتنظيم بياناً يبيح فيه إهدار دمه.

والعشماوي متهم في عدة عمليات أخرى في مصر، أهمها استهداف الكتيبة 101 في العريش واغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015، واستهداف حافلات الأقباط في المنيا والهجوم على الأمن الوطني في طريق الواحات عام 2017.

أخبار ذات صلة

الخارجية الروسية: مسألة رحيل &#34;الأسد&#34; تم تجاوزها

الخارجية الروسية: مسألة رحيل "الأسد" تم تجاوزها

الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

أردوغان للسعودية: عليكم إثبات مغادرة &#34;خاشقجي&#34; مبنى القنصلية

أردوغان للسعودية: عليكم إثبات مغادرة "خاشقجي" مبنى القنصلية

تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن &#34;خاشقجي&#34;

تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن "خاشقجي"

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

نجل خاشقجي يؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية ولم اسمع بخديجة

نجل خاشقجي يؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية ولم اسمع بخديجة

فيديو: إعلامية لبنانية: الحريري تعرض لإهانات في السعودية وكان محتجزاً

فيديو: إعلامية لبنانية: الحريري تعرض لإهانات في السعودية وكان محتجزاً

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

أبو الغيط يدعو للعمل دون إبطاء لسد الفجوة التمويلية لـ (أونروا)

أبو الغيط يدعو للعمل دون إبطاء لسد الفجوة التمويلية لـ (أونروا)

الاحتلال يُغلق مدخل جبل المكبر بالمكعبات الإسمنتية

الاحتلال يُغلق مدخل جبل المكبر بالمكعبات الإسمنتية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من سلوان وتقتادهما لجهة مجهولة

قوات الاحتلال تعتقل شابين من سلوان وتقتادهما لجهة مجهولة

الوزير غنيم يبحث مع السفير السنغافوري آفاق التعاون بين البلدين

الوزير غنيم يبحث مع السفير السنغافوري آفاق التعاون بين البلدين

نقابة الصحفيين تصدر تقرير لجنة الحريات لشهر أيلول

نقابة الصحفيين تصدر تقرير لجنة الحريات لشهر أيلول

المقاصد تُجري عملية نوعية لمريض من غزة يعاني من العمود الفقري

المقاصد تُجري عملية نوعية لمريض من غزة يعاني من العمود الفقري

أمن مطار بن غوريون يواصل احتجاز طالبة أمريكية من أصل فلسطيني

أمن مطار بن غوريون يواصل احتجاز طالبة أمريكية من أصل فلسطيني

قرارات اجتماع قيادة القوى الوطنية والإسلامية

قرارات اجتماع قيادة القوى الوطنية والإسلامية

منوعات

شاهد: نجوم سوريا ينعون دينا هارون بكلمات من القلب

شاهد: نجوم سوريا ينعون دينا هارون بكلمات من القلب

الفيديو الأول من حفل زفاف محمد دياب ومذيعة مصرية العائلي

الفيديو الأول من حفل زفاف محمد دياب ومذيعة مصرية العائلي

شاهد ما حدث لـ&#34;هيفا وهبي&#34; عندما أرادت التباهي بـ&#34;تضاريس&#34; جسدها في لايف

شاهد ما حدث لـ"هيفا وهبي" عندما أرادت التباهي بـ"تضاريس" جسدها في لايف

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء &#34;حساس&#34; من جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء "حساس" من جسدها

فيديو: هذا ما فعلته &#34;الشربيني&#34;عندما باركت لها زميلتها على زواجها من&#34;عمرو دياب&#34;

فيديو: هذا ما فعلته "الشربيني"عندما باركت لها زميلتها على زواجها من"عمرو دياب"

فنانة مصرية داخل مستشفى لعلاج سرطان الثدي من هي.. وماذا قالت؟

فنانة مصرية داخل مستشفى لعلاج سرطان الثدي من هي.. وماذا قالت؟

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

&#34;روب حمام وهوت شورت&#34;..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

"روب حمام وهوت شورت"..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و&#34;معجباته&#34;.. وجه شرير و&#34;كرش&#34;

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و"معجباته".. وجه شرير و"كرش"

عربي

الخارجية الروسية: مسألة رحيل &#34;الأسد&#34; تم تجاوزها

الخارجية الروسية: مسألة رحيل "الأسد" تم تجاوزها

الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن &#34;خاشقجي&#34;

تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن "خاشقجي"

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى