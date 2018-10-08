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الخارجية الروسية: مسألة رحيل "الأسد" تم تجاوزها

الخارجية الروسية: مسألة رحيل "الأسد" تم تجاوزها
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي فيرشينين أنه تم تجاوز مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ولم يعد أحد يطرحها.

وقال فيرشينين لوكالة (سبوتنيك): "بما أننا نتحدث عن الأسبوع الوزاري للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكنني أن أقول أنه لم يعد أحد يطرح مسألة رحيل الرئيس السوري، هناك فهم بأن هذه الدولة التي تعتبر عضوا في الأمم المتحدة، يحق لها تقرير مصيرها بنفسها، ويتعين على الشعب تحديد من سيحكمه، ولذلك يسعني أن أقول أننا تجاوزنا هذه المسألة، وهذا أمر جيد جدا".

وصرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين، في وقت سابق أن دمشق لديها موقف مبدئي مع محادثات مباشرة مع المعارضة، لكن لا يمكن أن يكون مصير الرئيس السوري بشار الأسد مادة للنقاش.

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