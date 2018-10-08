الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

رام الله - دنيا الوطنسلمت الكويت إلى مصر، مؤخرا، غطاء تابوت خشبي ذي قيمة أثرية كبيرة، كانت جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي قد ضبطته في آذار/ مارس الماضي.وأفاد مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، سلطان الدويش، أنه جرى الاثنين تسليم غطاء التابوت إلى السفارة المصرية، بعد أن انتهت لجنة من التحقق منه.وأوضح الدويش أن للمجلس دورا كبيرا في المحافظة على التراث الإنساني، وقال إن قانون الآثار الكويتي وكذلك القوانين الدولية تحرم تهريب الآثار، لأنها تهتم بالمحافظة على التراث الوطني فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية.بدوره، أعرب سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، عن شكره وتقديره للسلطات الكويتية على تعاونها لاسترداد غطاء التابوت الخشبي.