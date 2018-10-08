أردوغان للسعودية: عليكم إثبات مغادرة "خاشقجي" مبنى القنصلية

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول إثبات أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي غادر مبنى القنصلية.وقال أردوغان: إنه ينبغي على القنصلية السعودية، إثبات خروج الكاتب خاشقجي من مبناها، مؤكدا أنه لا مجال للتملص من المسوؤلية من الجانب السعودي بعد اختفاء خاشقجي منذ دخوله للقنصلية الأسبوع الماضي.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، "على مسؤولي القنصلية السعودية إثبات خروج خاشقجي من القنصلية"، مضيفا أنه "لا يمكن أن يتملص المسؤولون السعوديون من المسؤولية من خلال القول بأنه خرج من القنصلية"، ومؤكدا أن "متابعة تلك القضية واجب إنساني".ولفت أردوغان إلى أن "النيابة العامة التركية تجري التحقيقات اللازمة حول المجموعة التي تتكون من 15 شخصا، والذين كانوا متواجدين في القنصلية أثناء تواجد خاشقجي فيها