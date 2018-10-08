عربي

أردوغان للسعودية: عليكم إثبات مغادرة "خاشقجي" مبنى القنصلية

أردوغان للسعودية: عليكم إثبات مغادرة "خاشقجي" مبنى القنصلية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول إثبات أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي غادر مبنى القنصلية.

وقال أردوغان: إنه ينبغي على القنصلية السعودية، إثبات خروج الكاتب خاشقجي من مبناها، مؤكدا أنه لا مجال للتملص من المسوؤلية من الجانب السعودي بعد اختفاء خاشقجي منذ دخوله للقنصلية الأسبوع الماضي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، "على مسؤولي القنصلية السعودية إثبات خروج خاشقجي من القنصلية"، مضيفا أنه "لا يمكن أن يتملص المسؤولون السعوديون من المسؤولية من خلال القول بأنه خرج من القنصلية"، ومؤكدا أن "متابعة تلك القضية واجب إنساني".

ولفت أردوغان إلى أن "النيابة العامة التركية تجري التحقيقات اللازمة حول المجموعة التي تتكون من 15 شخصا، والذين كانوا متواجدين في القنصلية أثناء تواجد خاشقجي فيها

أخبار ذات صلة

الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن &#34;خاشقجي&#34;

تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن "خاشقجي"

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

نجل خاشقجي يؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية ولم اسمع بخديجة

نجل خاشقجي يؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية ولم اسمع بخديجة

فيديو: إعلامية لبنانية: الحريري تعرض لإهانات في السعودية وكان محتجزاً

فيديو: إعلامية لبنانية: الحريري تعرض لإهانات في السعودية وكان محتجزاً

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

أسرة &#34;خاشقجي&#34; تُفجر مفاجأة: لا نعرف المدعوة &#34;خديجة جنكيز&#34; وليست خطيبة &#34;جمال&#34;

أسرة "خاشقجي" تُفجر مفاجأة: لا نعرف المدعوة "خديجة جنكيز" وليست خطيبة "جمال"

فيديو: باتهامات أخلاقية.. نائبة تفتح النار على وزير الخارجة اللبناني &#34;حقير ووغد&#34;

فيديو: باتهامات أخلاقية.. نائبة تفتح النار على وزير الخارجة اللبناني "حقير ووغد"

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

قرارات اجتماع قيادة القوى الوطنية والإسلامية

قرارات اجتماع قيادة القوى الوطنية والإسلامية

صيدم: لن نعتمد برامج تعليمية مكررة واهتمامنا ينصب على التعليم المهني

صيدم: لن نعتمد برامج تعليمية مكررة واهتمامنا ينصب على التعليم المهني

&#34;الاتحاد من أجل المتوسط&#34; يواصل اجتماعاته في برشلونة بمشاركة فلسطين

"الاتحاد من أجل المتوسط" يواصل اجتماعاته في برشلونة بمشاركة فلسطين

أمين سر المجلس الوطني: بعض قرارات &#34;المركزي&#34; ستُنفذ فورًا

أمين سر المجلس الوطني: بعض قرارات "المركزي" ستُنفذ فورًا

(أونروا): قطر تدعم احتفالات العودة إلى المدارس في البقعة بالأردن

(أونروا): قطر تدعم احتفالات العودة إلى المدارس في البقعة بالأردن

التربية تحيي اليوم الفنلندي للتعليم في فلسطين

التربية تحيي اليوم الفنلندي للتعليم في فلسطين

خريجة &#34;القدس المفتوحة&#34; توظف الدراما في تعليم &#34;الإنجليزية&#34;

خريجة "القدس المفتوحة" توظف الدراما في تعليم "الإنجليزية"

ورشة نقاش بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بالهيكل الجديد لسلطة المياه

ورشة نقاش بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بالهيكل الجديد لسلطة المياه

منوعات

شاهد ما حدث لـ&#34;هيفا وهبي&#34; عندما أرادت التباهي بـ&#34;تضاريس&#34; جسدها في لايف

شاهد ما حدث لـ"هيفا وهبي" عندما أرادت التباهي بـ"تضاريس" جسدها في لايف

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء &#34;حساس&#34; من جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء "حساس" من جسدها

فيديو: هذا ما فعلته &#34;الشربيني&#34;عندما باركت لها زميلتها على زواجها من&#34;عمرو دياب&#34;

فيديو: هذا ما فعلته "الشربيني"عندما باركت لها زميلتها على زواجها من"عمرو دياب"

فنانة مصرية داخل مستشفى لعلاج سرطان الثدي من هي.. وماذا قالت؟

فنانة مصرية داخل مستشفى لعلاج سرطان الثدي من هي.. وماذا قالت؟

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

&#34;روب حمام وهوت شورت&#34;..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

"روب حمام وهوت شورت"..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و&#34;معجباته&#34;.. وجه شرير و&#34;كرش&#34;

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و"معجباته".. وجه شرير و"كرش"

إعلامي مصري يصدم زميلته على الهواء: &#34;أنا بحبك ياسارة&#34;

إعلامي مصري يصدم زميلته على الهواء: "أنا بحبك ياسارة"

سما المصري تكشف عن أول ملابسها &#34;المحتشمة مش أوي&#34;

سما المصري تكشف عن أول ملابسها "المحتشمة مش أوي"

عربي

الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

الكويت تعيد قطعة أثرية مهربة إلى مصر

تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن &#34;خاشقجي&#34;

تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن "خاشقجي"

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

نجل خاشقجي يؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية ولم اسمع بخديجة

نجل خاشقجي يؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية ولم اسمع بخديجة