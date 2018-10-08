تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول بشأن "خاشقجي"

رام الله - دنيا الوطنطلبت تركيا، اليوم الإثنين، السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، بحثاً عن الكاتب السعودي جمال خاشقجي، المختفي منذ الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، كما استدعت أنقرة السفير السعودي لديها للمرة الثانية، بشأن القضية.وقال مسؤولون أتراك، لوكالة (رويترز): إنّهم يعتقدون أنّ خاشقجي قُتل داخل القنصلية في إسطنبول، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه يتابع القضية بنفسه.وأفادت صحيفة (حرييت)، بأنّ نائب وزير الخارجية التركي سدات أونال، استدعى، أمس الأحد، السفير السعودي وليد الخريجي، للمرة الثانية بعد اختفاء خاشقجي، مطالباً السلطات السعودية بالتعاون التام مع الحكومة التركية، في عمليات التحقيق الجارية.بدورها، ذكرت وكالة (الأناضول) التركية ، أنّ الخارجية التركية استدعت، الأحد، السفير السعودي في أنقرة، وأعربت عن تطلعها لـ"التعاون التام في التحقيق" من الجانب السعودي في قضية اختفاء خاشقجي، دون إضافة تفاصيل أخرى.