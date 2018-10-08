إصابة مواطن بطلق ناري في الصدر شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن فلسطيني، اليوم الإثنين، بطلق ناري في الصدر، جراء اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه قرب الحدود البحرية شمال قطاع غزة.وقال مصادر محلية: إن المواطن أصيب بعد أن أطلقت البحرية الإسرائيلية، النار عليه، أثناء مشاركته في المسير البحري، على الحدود الغربية الشمالية، قرب شاطئ زيكيم.إلى ذلك أطلقت بحرية الاحتلال، قنابل الغاز على المواطنين، ما أدى لوقوع عدد من الاصابات.