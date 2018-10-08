طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هما الحافلتان الثانية والثالثة من كشف (10/4).ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.