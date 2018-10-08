طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.
وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هما الحافلتان الثانية والثالثة من كشف (10/4).
ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.
وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هما الحافلتان الثانية والثالثة من كشف (10/4).
ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
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