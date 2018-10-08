"الاتحاد من أجل المتوسط" يواصل اجتماعاته في برشلونة بمشاركة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنيتواصل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة اليوم بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي الذي يترأس وفد فلسطين في الاجتماع الذي يعقد بالرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والأردن.وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا: إن فلسطين حاضرة بقوة في هذا الاجتماع كونها تتمتع بالعضوية الكاملة في الاتحاد من أجل المتوسط كبقية الدول الأعضاء، مبينا أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أكدت على ضرورة تحقيق حل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة.وأضاف الفرا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي تحدث مطولا عن وكالة (أونروا) وممارسات الاحتلال والإجراءات الأمريكية بحق شعبنا وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد والتي لم تعترف بالدولة الفلسطينية، الإسراع باتخاذ خطوات إيجابية نحو الاعتراف بدولة فلسطين.من جهة ثانية، اعتبر الفرا هجوم وزير جيش الاحتلال على الدول التي كان لها مواقف رافضة لقرار محكمة الاحتلال العليا بهدم الخان الأحمر، اعتبره هجوما سافرا متوقعا أن لا تسكت هذه الدول على تجاوزات ليبرمان مشيرا إلى بيان متوقع أن يصدر من هذه الدول ردا على هجوم ليبرمان.