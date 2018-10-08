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شؤون فلسطينية

أمين سر المجلس الوطني: بعض قرارات "المركزي" ستُنفذ فورًا

أمين سر المجلس الوطني: بعض قرارات "المركزي" ستُنفذ فورًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد صبيح امين سر المجلس الوطني ان رئيس المجلس سليم الزعنون، أعلن ان الثامن والعشرين من الشهر الجاري هو الموعد الجديد لعقد دورة المجلس المركزي في رام الله وذلك بالتوافق مع الرئيس محمود عباس.

وقال صبيح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين: إن الدورة الجديدة للمجلس المركزي ستبحث في اليات تنفيذ قرارات وتوصيات المجلسين الوطني والمركزي وتحديد مواعيد التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك خطوات قد تنفذ فورا واخرى قد تنفذ في وقت لاحق وقرارات قد يؤجل تنفيذها.

واضاف صبيح ان المجلس سيستمع الى تقرير اللجنة المكلفة بدراسة اليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وانه سيبحث آليات كيفية معالجة اي اضرار قد تلحق بالجانب الفلسطيني بما يتعلق بتحديد العلاقة مع الجانب الاسرائيلي في الشقين الاقتصادي والامني.

وبين صبيح ان فلسطين ستوقع على الانضمام لثماني عشرة معاهدة دولية كانت الولايات المتحدة تشترط على فلسطين عدم التوقيع عليها الا انها اصبحت الان في حل من هذا الالتزام بسبب اجراءات الادارة الاميريكة الاخيرة ضد قضيتنا الوطنية والتي اصبحت شريكة للاحتلال في العدوان على شعبنا.

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