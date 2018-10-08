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شؤون فلسطينية

(أونروا): قطر تدعم احتفالات العودة إلى المدارس في البقعة بالأردن

(أونروا): قطر تدعم احتفالات العودة إلى المدارس في البقعة بالأردن
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل للاجئي فلسطين (أونروا) بتنظيم حفل العودة إلى المدارس للاحتفال بالدعم المقدم من دولة قطر، حيث كانت المساهمة البالغة 50 مليون دولار في برنامج الوكالة التعليمي في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية عنصرا حيويا في قرار فتح مدارس (أونروا) دون تأخير في آب / أغسطس.

 ويؤكد الاحتفال الذي أقيم في مدرسة ذكور البقعة الأساسية التابعة لوكالة (أونروا) على أهمية الحق في التعليم للاجئي فلسطين بحضور خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وبحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن أندرس بيدرسن، ونائب السفير التركي لدى الأردن أوركان أورسوي، بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية الحالي لـ(أونروا)، وممثل عن الحكومة الأردنية وممثلين عن لجان المخيمات، أقيم هذا الاحتفال الذي يعد جزءا من سلسلة من الفعاليات المصممة للاحتفال بحق لاجئي فلسطين بالتعليم ، والذي تنفذه (أونروا) تقديراً للدعم السخي المقدم لها للعام 2018.

وأشار المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري في كلمته خلال الحفل: " الأهم هنا ليس مبلغ الدعم ولكن الاثر الذي يقوم به هذا الدعم على أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، فمنظمة (أونروا) تُعد من أهم و أعرق المنظمات الأممية والأكثر فعالية في تقديم المساعدات والحماية الإنسانية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة و لكن أيضاً في البلدان الشقيقة المجاورة كالمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية. 

وأعرب مدير عمليات (أونروا) في الأردن روجر ديفيز عن امتنانه لدولة قطر وأكد على الحق في التعليم لأكثر من 121.000 طالب من لاجئي فلسطين في الأردن، والذين توفر لهم الوكالة تعليماً عالي الجودة في أكثر من 171 مدرسة تابعة لها في جميع أنحاء الأردن. ويرتاد مدرسة ذكور البقعة الأساسية وحدها أكثر من 2000 طالب لاجئ فلسطيني.

وعرض أعضاء البرلمان الطلابي في المدرسة مهاراتهم التطوعية وبرامجهم لخدمة المجتمع، وقاموا بإطلاع الوفد على مبادرة " ركن القراءة " التي أمكن تحقيقها من خلال دعم صندوق قطر للتنمية والتعليم قبل كل شيء.

وخلال اجتماع عقد بعد الاحتفال، ضم كلا من الكواري والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول. أشاد خلاله كرينبول بدولة قطر وقال: "نود أن نشكر دولة قطر على ثقتها في وكالتنا. هذه المساهمة السخية مهمة جدا بالنسبة لنا. نحن نقدر هذه الشراكة ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا في السنوات القادمة".

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