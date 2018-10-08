ورشة نقاش بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بالهيكل الجديد لسلطة المياه

رام الله - دنيا الوطنافتُتح في مقر سلطة المياه اليوم، ورشة العمل الخاصة بنقاش بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية بحضور الفريق الفني المشكل من ديوان الموظفين العام، ديوان الرئاسة، السياحة والآثار، الصحة، وزارة الأشغال، التربية والتعليم، ووزارة العدل، برئاسة مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفين، السيد وائل الريماوي.افتتح الورشة محمود مزهر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية في سلطة المياه، والذي أعطى نبذه عن الهيكلية الجديدة لسلطة المياه، والتحديات التي واجهت إعداد هذه الهيكلية المكونة من ست إدارات عامة- اثنتان موحدة وأربعة تخصصية (37 دائرة- 86 قسم) 7 وحدات (2 موحدة وخمسة تخصصية)، موضحاً أن أبرز التحديات تمثلت بإعادة دراسة آلية سير العمل وخطواته وتقاطعاته داخل سلطة المياه، وبالتالي إعادة توزيع الأدوار على الدوائر والإدارات المختلفة، وكذلك إعادة ترتيب الدوائرة داخل الإدارات العامة، وتوزيع الأقسام في الدوائر.وقد جرت أعمال الورشة على مدار يومين في مقر سلطة المياه، حيث تم الانتهاء من نقاش كافة بطاقات سلطة المياه تمهيداً لاعتمادها من قبل سلطة مجلس الوزراء الفلسطيني، واعتماد هيكلة سلطة المياه بشكل نهائي، ومن ثم بدء العمل على إعادة التسكين لوظائف ومهام سلطة المياه.ومن الجدير ذكره، أن إجراء هذه الخطوات هو استكمال لعملية إعادة هيكلة سلطة المياه كجزء من عملية إعادة بناء قطاع المياه، والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لسلطة المياه.