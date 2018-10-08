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شؤون فلسطينية

عودة والممثل النرويجي لدى دولة فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

عودة والممثل النرويجي لدى دولة فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الاثنين، مع ممثلة النرويج لدى دولة فلسطين هيلدا هارالدستاد، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكدت الوزيرة عودة على أهمية تطوير العلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري بين فلسطين والنرويج، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع دول الافتا (سويسرا- والنرويج- وايسلندا- وليختشتاين)، بما يشمل تسهيل وصول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول الافتا.

وشددت الوزيرة على أهمية تعريف القطاع الخاص من كلا البلدين حول الفرص الاستثمارية لتشجيع استقطاب استثمارات جديدة، تساهم في توفير فرص عمل، وتشجع على الريادية والابتكار.

ووضعت الوزيرة عودة الممثلة النرويجية في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز نمو الاقتصاد لا سيما في ظل الوضع الراهن والإجراءات التي يمارسها الاحتلال، التي تحد من حركة الأفراد والبضائع وتعيق تحقيق التنمية.

بدورها، أكدت هيلدا هارالدستاد، على دعم بلادها للاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى أهمية التحضير لزيارات مشتركة بهدف التعريف بالاقتصاد وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

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