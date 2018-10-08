أبرزها قطر وإيران ولبنان.. جولة خارجية لقيادة حماس تشمل عدة دول

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس) المحلية، إن حركة حماس، تحضر للقيام بجولة خارجية، تشمل عدة دول قريباً.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لها داخل حركة حماس، إن عدداً من قيادات الحركة في غزة والخارج، سيشاركون في الجولة المرتقبة، والتي ستشمل عدة دول منها: قطر ولبنان والسودان وإيران وتركيا، لإجراء لقاءات رسمية مع المسؤولين في تلك الدول.



وأضافت الصحيفة، أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، سيترأس الوفد في حال تعثر سفر رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.وتابعت: "الحركة ستشرح للمسؤولين في تلك الدول مواقفها من المصالحة، والتهدئة مع إسرائيل ورفضها لـ (صفقة القرن)، إلى جانب مطالبة تلك الدول بدعم المقاومة".