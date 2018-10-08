الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 28 الشهر الجاري بمدينة رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن المجلس المركزي، سينعقد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 28/10/2018.وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين، أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الأحد والاثنين 29/10/2018- 28 بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.وشدد الزعنون على أهمية عقد هذه الدورة؛ لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة، تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.وأضاف الزعنون، أن الهدف من عقد هذه الدورة، يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب أغسطس الماضي، حمايةً لمستقبل قضيتنا وشعبنا.