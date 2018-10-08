الحمد الله يُطلع وفداً من البرلمان الأوروبي على انتهاكات الاحتلال

برام الله، وفداً من البرلمان الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف.



وأطلع الحمد الله، الوفد على آخر الأوضاع السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية، بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته، ومواصلة إسرائيل مخططاتها الرامية إلى إنهاء حل الدولتين، وإجراءاتها في (الخان الأحمر).



وجدد رئيس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوربي، الضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها، واحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الأممية، داعياً في هذا السياق إلى توفير حماية دولية لشعبنا، ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، وإنقاذ حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وثمن الحمد الله، دعم البرلمان الأوروبي لحل الدولتين، والاتحاد الأوربي على دوره ودعمه المتواصل لفلسطين سياسياً على صعيد دعم حل الدولتين، واقتصادياً على صعيد العديد من القطاعات.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه