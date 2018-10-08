شؤون فلسطينية

جنرال إسرائيلي: الوضع بغزة على حافة الهاوية.. من الصواب التحدث مع حماس

جنرال إسرائيلي: الوضع بغزة على حافة الهاوية.. من الصواب التحدث مع حماس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، عن يسرائيل زيف، الجنرال احتياط الإسرائيلي، قوله: "الوضع في غزة على حافة الهاوية، وليس بعيداً عن الانفجار".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات والإطارات، وبالتالي سيكون من الصواب التحدث مع حركة حماس".

وتابع الجنرال الإسرائيلي: "لا أعلم ما إذا كان هناك نضج للتوصل إلى اتفاق سلام، لكنني مقتنع أنه من الصواب بدء الحديث".

أخبار ذات صلة

العمل تعقد جلسة ضمن فعاليات (يوم المساءلة الوطني) بالتعاون مع (شارك) و(أمان)

العمل تعقد جلسة ضمن فعاليات (يوم المساءلة الوطني) بالتعاون مع (شارك) و(أمان)

شاهد: (UNDP) تعقد مؤتمراً حول واقع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

شاهد: (UNDP) تعقد مؤتمراً حول واقع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

مخبز في غزة يطلب عاملاً عبر الإنترنت.. فحدثت مفاجأة كشفت حجم مأساة الغزيين

مخبز في غزة يطلب عاملاً عبر الإنترنت.. فحدثت مفاجأة كشفت حجم مأساة الغزيين

عريقات: المصالحة ليست صراعاً فصائلياً ونستنكر لغة حماس بالتكفير والتخوين

عريقات: المصالحة ليست صراعاً فصائلياً ونستنكر لغة حماس بالتكفير والتخوين

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 28 الشهر الجاري بمدينة رام الله

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 28 الشهر الجاري بمدينة رام الله

الحمد الله يُطلع وفداً من البرلمان الأوروبي على انتهاكات الاحتلال

الحمد الله يُطلع وفداً من البرلمان الأوروبي على انتهاكات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون قرية شوشحلة جنوب بيت لحم لشق طريق التفافية

مستوطنون يقتحمون قرية شوشحلة جنوب بيت لحم لشق طريق التفافية

إغلاق المعابر وتقليص مساحة الصيد.. إسرائيل تدرس عقوبات جديدة ضد غزة

إغلاق المعابر وتقليص مساحة الصيد.. إسرائيل تدرس عقوبات جديدة ضد غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

العمل تعقد جلسة ضمن فعاليات (يوم المساءلة الوطني) بالتعاون مع (شارك) و(أمان)

العمل تعقد جلسة ضمن فعاليات (يوم المساءلة الوطني) بالتعاون مع (شارك) و(أمان)

شاهد: (UNDP) تعقد مؤتمراً حول واقع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

شاهد: (UNDP) تعقد مؤتمراً حول واقع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

الحمد الله يُطلع وفداً من البرلمان الأوروبي على انتهاكات الاحتلال

الحمد الله يُطلع وفداً من البرلمان الأوروبي على انتهاكات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون قرية شوشحلة جنوب بيت لحم لشق طريق التفافية

مستوطنون يقتحمون قرية شوشحلة جنوب بيت لحم لشق طريق التفافية

الحمد الله يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس آخر التطورات

الحمد الله يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس آخر التطورات

وزارة الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

وزارة الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

شؤون المرأة تفتتح تدريباً حول التخطيط من منظور النوع الاجتماعي لمراكز تواصل

شؤون المرأة تفتتح تدريباً حول التخطيط من منظور النوع الاجتماعي لمراكز تواصل

المقاصد: الأشعة و&#34;أورام العظام&#34; يدخلان تقنية &#34;الترددات اللاسلكية&#34; لعلاجها

المقاصد: الأشعة و"أورام العظام" يدخلان تقنية "الترددات اللاسلكية" لعلاجها

منوعات

شاهد ما حدث لـ&#34;هيفا وهبي&#34; عندما أرادت التباهي بـ&#34;تضاريس&#34; جسدها في لايف

شاهد ما حدث لـ"هيفا وهبي" عندما أرادت التباهي بـ"تضاريس" جسدها في لايف

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

شاهد: صافيناز تثير الجدل بسيلفي بالبيكيني تظهر مفاتن جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء &#34;حساس&#34; من جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء "حساس" من جسدها

فيديو: هذا ما فعلته &#34;الشربيني&#34;عندما باركت لها زميلتها على زواجها من&#34;عمرو دياب&#34;

فيديو: هذا ما فعلته "الشربيني"عندما باركت لها زميلتها على زواجها من"عمرو دياب"

فنانة مصرية داخل مستشفى لعلاج سرطان الثدي من هي.. وماذا قالت؟

فنانة مصرية داخل مستشفى لعلاج سرطان الثدي من هي.. وماذا قالت؟

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

&#34;روب حمام وهوت شورت&#34;..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

"روب حمام وهوت شورت"..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و&#34;معجباته&#34;.. وجه شرير و&#34;كرش&#34;

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و"معجباته".. وجه شرير و"كرش"

إعلامي مصري يصدم زميلته على الهواء: &#34;أنا بحبك ياسارة&#34;

إعلامي مصري يصدم زميلته على الهواء: "أنا بحبك ياسارة"

سما المصري تكشف عن أول ملابسها &#34;المحتشمة مش أوي&#34;

سما المصري تكشف عن أول ملابسها "المحتشمة مش أوي"

عربي

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

نجل خاشقجي يؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية ولم اسمع بخديجة

نجل خاشقجي يؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية ولم اسمع بخديجة

فيديو: إعلامية لبنانية: الحريري تعرض لإهانات في السعودية وكان محتجزاً

فيديو: إعلامية لبنانية: الحريري تعرض لإهانات في السعودية وكان محتجزاً

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة