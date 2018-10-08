جنرال إسرائيلي: الوضع بغزة على حافة الهاوية.. من الصواب التحدث مع حماس
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، عن يسرائيل زيف، الجنرال احتياط الإسرائيلي، قوله: "الوضع في غزة على حافة الهاوية، وليس بعيداً عن الانفجار".
نقل موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، عن يسرائيل زيف، الجنرال احتياط الإسرائيلي، قوله: "الوضع في غزة على حافة الهاوية، وليس بعيداً عن الانفجار".
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات والإطارات، وبالتالي سيكون من الصواب التحدث مع حركة حماس".
وتابع الجنرال الإسرائيلي: "لا أعلم ما إذا كان هناك نضج للتوصل إلى اتفاق سلام، لكنني مقتنع أنه من الصواب بدء الحديث".
التعليقات