مستوطنون يقتحمون قرية شوشحلة جنوب بيت لحم لشق طريق التفافية

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاثنين، قرية شوشحلة القديمة في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وصورت عدداً من المنازل، وأحد المساجد.





وقال منسق الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، إن ما يسمى برئيس مجلس مستوطنة (نافيه دانيال)، ومجموعة من المستوطنين، اقتحموا القرية بطريقة همجية، وقاموا بتصوير المنازل، والمسجد القديم.





وأضاف صلاح، أن المستوطنين أخبروهم أنهم سيقومون بشق طريق التفافية تصل الشارع الرئيس (القدس، الخليل)، بقمة الجبل، وهو مكان القرية.





يُذكر، أن قرية شوشحلة، تتعرض منذ فترة إلى مضايقات من قبل المستوطنين، تهدف إلى تهجير السكان، والاستيلاء على الأراضي لأطماع استيطانية.

رام الله - دنيا الوطن