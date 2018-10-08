إغلاق المعابر وتقليص مساحة الصيد.. إسرائيل تدرس عقوبات جديدة ضد غزة

أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن يوم الجمعة المقبل، هو يوم اختبار آخر، لافتاً إلى أنه إذا اشتدت المظاهرات، فستكون هناك عقوبة أخرى مثل تقليص مساحة الصيد إلى مين واحد فقط، أو إغلاق (معبر كرم أبو سالم).





وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال تدرس فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، في حال استمرت المظاهرات، مشددةً على أن تقليص مساحة الصيد لستة أميال هي رسالة من وزير الحرب أفيغدور ليبرمان لقطاع غزة.







يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر قبل عدة أيام تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من تسعة إلى ستة أميال بحرية، بحجة استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار المسير البحري.









رام الله - دنيا الوطن